Auf dem Bild sieht es tatsächlich so aus, also ob die Überdachung noch nicht fertig sei. Doch dem ist nicht so. MVG-Sprecher Matthias Korte erklärt: "Die Gestaltung der Haltestelle entspricht dem Ergebnis und damit den Vorgaben des durchgeführten Realisierungswettbewerbs. Ziel des Wettbewerbs war unter anderem eine einheitliche und harmonische Gestaltung aus einem Guss. Die Stelen sind teilweise 'nur' Leuchten, teilweise Bestandteil der Unterstände (also überdacht)."