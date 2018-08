Tram 18 und 19: Fahrplanänderungen im Überblick

Tram 18 (Ost): Die Fahrzeuge pendeln zwischen Schwanseestraße und Stachus bzw. Ottostraße.

Die Fahrzeuge pendeln zwischen Schwanseestraße und Stachus bzw. Ottostraße. Tram 18 (West): Die Fahrzeuge pendeln zwischen Gondrellplatz und Pasing Bahnhof.

Die Fahrzeuge pendeln zwischen Gondrellplatz und Pasing Bahnhof. Tram 19 (Ost): Die Fahrzeuge pendeln zwischen Berg am Laim und Hauptbahnhof.

Die Fahrzeuge pendeln zwischen Berg am Laim und Hauptbahnhof. Tram 19 (West): Die Fahrzeuge pendeln zwischen Pasing Bahnhof und Westendstraße.

Die MVG geht davon aus, dass die Behinderung noch bis 18 Uhr andauern wird. "Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen," teil die MVG in ihrem Statement mit.