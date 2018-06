Schiedsrichter im Interview Urs Meier: "Ich habe Ballack zum Märtyrer gemacht"

AZ-Interview mit Urs Meier

AZ: Herr Meier, Sie begleiten die WM in Russland als Experte beim ZDF. Was war eigentlich Ihr schönster WM-Moment als Schiedsrichter? Sie waren ja bei den Turnieren 1998 und 2002 im Einsatz.

URS MEIER: Das war mein erstes WM-Spiel 1998 zwischen den USA und Iran. Eine brisante Partie aufgrund der politischen Lage. Auf meinen Wunsch hin gab es vor dem Spiel ein gemeinsames Bild der Teams, das anschließend um die Welt ging. Es war 21 Jahre mein Ziel, zu einer WM zu kommen. Das war damals ein ganz toller, ein ganz tiefer Moment. Ich erinnere mich noch genau an die Geräuschkulisse im Stadion in Lyon.