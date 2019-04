Schicksalsschlag für die Familie Toni Braxton trauert um ihre erst 24 Jahre alte Nichte Lauren

Die berühmte Musiker-Familie von Superstar Toni Braxton (51) trägt Trauer. Im Alter von nur 24 Jahren ist die Nichte der US-Amerikanerin, Lauren, am Montag aufgrund von offenbar angeborenen Herzproblemen verstorben. Das will die US-Seite "TMZ" vom Vater der Verstorbenen in Erfahrung gebracht haben, Braxtons Bruder Michael Conrad Braxton Jr.