Oberbiberg - Anwohner in Oberbiberg (Lkr. München) haben am Mittwoch um kurz vor Mitternacht die Feuerwehr alarmiert, weil sei einen Feuerschein bemerkt hatten. Bereits kurze Zeit später stand eine Scheune in Flammen, das Feuer griff zudem auf die benachbarte Hütte des Oberbiberger Burschenvereins über.