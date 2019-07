Passanten in der Nürnberger Nordstadt blickten am Mittwochmorgen irritiert auf eine Plakatwand in der Nähe des "Mercado"-Einkaufszentrums. Fotos von prominenten Politikern, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, klebten an einer Plakatwand nebeneinander – durchsiebt von Löchern.