Gespräche beim TSV 1860

In der Geschäftsstelle des TSV 1860 bleibt dagegen keine Gelegenheit für eine Auszeit. Hinter verschlossenen Türen und unter Hochdruck wird am Etat für die kommende Saison gearbeitet. Aktuell laufen die Gespräche mit Hauptsponsor "die Bayerische", der sein Engagement angesichts der brisanten finanziellen Lage der Sechzger ausweiten will. Zu diesem Zweck tagen der Marketingleiter des Versicherers, Joachim Zech, und Löwen-Boss Michael Scharold an der Grünwalder Straße 114. Wie die AZ erfuhr, soll bis Freitag ein mögliches Sponsoringpaket besprochen sein.