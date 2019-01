Scheidung für Anfänger,... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Abenteuerkomödie

In London will ihm König George II. höchstpersönlich befehlen, vor den konkurrierenden Spaniern die sagenhafte Quelle der ewigen Jugend zu finden. Als Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) erfährt, dass niemand anderes als sein alter Widersacher Barbossa (Geoffrey Rush) die gefährliche Expedition leitet, nimmt er jedoch lieber Reißaus - und landet prompt in der Gefangenschaft des gefürchtetsten aller Piraten, Edward Teach (Ian McShane), genannt "Blackbeard".