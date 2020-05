Corona-Krise trifft 3. Liga viel härter als Bundesliga

Aufruf an Verbände und Klubs: Die Corona-Krise habe die Dritte Liga "doppelt hart" getroffen, da im Gegensatz zu den beiden höchsten Profiligen ein "finanzielles Missverhältnis" herrsche: "So können wir ja gar nicht gesund leben." Für Erst- und Zweitligaklubs gelte pro Saison "die grobe Faustregel, dass sie für den Personalaufwand etwa so viel ausgeben, wie sie durch mediale Verwertungsrechte einnehmen." In der Dritten Liga, wo die TV-Einnahmen nur ein Zehntel der Zweitliga-Einkünfte betragen, sei das nicht der Fall: "Es steht nur gut eine Million Euro aus der Zentralvermarktung zur Verfügung – für einen Kader mit 25 Mann und Funktionsteam braucht man mindestens 2,5 bis drei Millionen." Scharolds Aufruf an DFL und DFB, aber auch an alle 20 Klubs: "Wir müssen an dieses Kernproblem rangehen und die Krise nutzen, die Dritte Liga als Profiliga auszustatten."