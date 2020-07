Wie die Feuerwehr auf AZ-Nachfrage mitteilte, brannte es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Landsberger Straße 318. In der Erdgeschosswohnung seien wegen der enormen Hitze demnach sämtliche Scheiben geplatzt, das Haus selbst war bis hinauf in den 3. Stock schwarz und verrußt.