In der oberbayerischen Stadt ging in der Nacht zum 27. April bereits ein türkisches Obst- und Gemüsegeschäft in Flammen auf. Bei dem Brand wurden sechs Menschen verletzt. Die Flammen zerstörten nicht nur den Lebensmittelladen, in den Geschäften der Nachbarschaft gab es durch den Rauch ebenfalls Schäden. Die Schadenssumme geht in den Millionenbereich.