Schauspielkollege aus "Empire" Jussie Smollett: Terrence Howard stärkt ihm den Rücken

Smollett hatte behauptet, am 29. Januar von zwei unbekannten weißen Männern überfallen, geschlagen und gedemütigt worden zu sein. Eine Woche zuvor habe er zudem einen Drohbrief an seinen Arbeitsplatz geschickt bekommen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft nun jedoch herausgefunden haben wollen, soll das Ganze von dem Schauspieler selbst inszeniert worden sein. Die Angreifer seien zwei Brüder gewesen, die er dafür bezahlt habe, den Brief habe er selbst verfasst.