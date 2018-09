Schauspielerin Valery Tscheplanowa "Tatort": Wer ist die Katzen-Frau mit der faszinierenden Stimme?

Neben zahlreichen Hörspiele-Engagements steht sie immer mal wieder auch vor der Kamera. So war sie im Psychothriller "Stereo" (2014) mit Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu im Kino zu sehen, mit Jan Josef Liefers und Co. spielte sie im erfolgreichen TV-Zweiteiler "Der Turm" (2012). Ansonsten ist die bereits sechsfach ausgezeichnete Künstlerin vor allem ein Theater-Star. Vom Deutschen Theater Berlin zog es Tscheplanowa zum Schauspiel Frankfurt und dann ans Residenztheater München. 2017 stand sie dort zuletzt in "Der Eindringling" von Maurice Maeterlinck (1862-1949) als Magd auf der Bühne.