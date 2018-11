Schauspielerin ist "okay" Übler Scherz: So geht es Roseanne Barr wirklich

Barr hat sich zurückgezogen

Um Barr ist es in den vergangenen Wochen ruhig geworden. Mitte Oktober verkündete sie allerdings noch lautstark, dass sie nicht glücklich darüber ist, wie ihre Figur in der ersten Folge des "Roseanne"-Spin-offs "The Conners" aus dem Leben scheidet. Barr war wegen eines rassistischen Tweets im Frühjahr vom Sender gefeuert und ihre Sendung abgesetzt worden. Dass ihre Figur in dem neuen Spin-off durch eine Opioid-Überdosis sterben müsse, verleihe "einer ansonsten glücklichen Familien-Show eine unnötig finstere und kranke Dimension. Das war eine Entscheidung, die der Sender nicht hätte treffen müssen", erklärte sie in einem Statement.