Schauspielerin ist Feministin Keira Knightley: Für den Erfolg muss Frau den Mund halten

Keira Knightley bricht "eine Hauptregel in Hollywood"

Ihrem früheren Perfektionsstreben zum Trotz hat sich Keira Knightley jedoch an eine unausgesprochene "Hauptregel in Hollywood" nie gehalten. "Ich habe zu politischen Themen eine klare Meinung, die ich ungeniert äußere", sagt die Mutter zweier Töchter, die damit ihren Erfolg in der Traumfabrik aufs Spiel gesetzt habe, wie sie weiter deutlich macht: "Wenn du - vor allem als junge Frau - so erfolgreich wie möglich sein möchtest, dann halte den Mund."