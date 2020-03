Schauspielerin in Quarantäne Ehemaliges Bond-Girl Olga Kurylenko mit dem Coronavirus infiziert

Kurylenko ist bei Weitem nicht die erste Prominente, die sich infiziert hat. In Deutschland ist etwa Moderator und Journalist Johannes B. Kerner (55) betroffen. Auch im Dunstkreis von Hollywood herrscht die Angst vor dem Virus. Vergangene Woche hat beispielsweise Tom Hanks (63) berichten müssen, dass er positiv auf das Virus getestet wurde. Rita Wilson (63), die Ehefrau des Megastars, ist ebenfalls betroffen. Die beiden befinden sich derzeit in Quarantäne in Australien.