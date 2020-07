Schauspielerin im Zeugenstand Amber Heard über Johnny Depp: "Ich hatte Angst, er würde mich töten"

Für seine potenziellen Konkurrenten soll er abfällige Spitznamen verwendet haben. So soll er Leonardo DiCaprio als "Kürbiskopf" und Channing Tatum (40) als "Kartoffelkopf" bezeichnet haben. Von Jahr zu Jahr seien seine Regeln strenger geworden, wenn es etwa um Nacktszenen ging, und er wollte festlegen, was sie vor der Kamera tun konnte und was nicht. Außerdem behauptet Heard, ihr Ex-Mann sei besessen davon gewesen, "wie ich mich anzog". Sie habe schließlich aufgehört sexy Kleider bei Events zu tragen: "Es war den verbalen und psychologischen Missbrauch einfach nicht wert."

Amber Heard wirft ihrem Ex-Mann auch vor, dass er "null Rechenschaftspflicht" besitze. Selten sage jemand Nein zu ihm. Sie habe es versucht, doch das sei nicht gut angekommen. Die Schauspielerin erklärte zudem, sie dachte, sie könne "Johnny heilen". Bis zum Schluss habe sie sich gewünscht, er könnte sich bessern.

Entwurf für Ehevertrag kam von ihr

Im Zeugenstand kam außerdem ein Vorfall aus dem Jahr 2015 zur Sprache. In einem Hotelzimmer in Tokio sei es laut Heard zum Streit gekommen, in dessen Verlauf "Johnny auf meinem Rücken kniete und mich auf den Hinterkopf schlug". Dabei ging es unter anderem um einen Ehevertrag, den - so Heard - Depp nicht wollte, auf den aber seine Schwester Christi Dembrowski (59) bestanden habe. Die Schauspielerin gab an, mit einem Anwalt einen Entwurf eines Ehevertrages ausgearbeitet zu haben, der an Depps Team ging, aber nie unterschrieben worden sei. Sie sei "nie" am Geld des "Fluch der Karibik"-Stars interessiert gewesen.