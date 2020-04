Tragen Sie Mundschutz, wenn Sie in den Supermarkt gehen?

Ehrlich gesagt, gehe ich nicht in den Supermarkt.

"Raffgier ist abartig"

Wie kommen Sie an Essen?

Ich wohne ja ein bisschen ländlicher außerhalb von München. Schon vor Corona kaufte ich nur beim Bauern ums Eck ein – so mache ich es jetzt auch. Ich brauche keine matschigen Erdbeeren von sonst wo, sondern kaufe regional und saisonal. Nudeln, Reis und solche Dinge habe ich eh im Haus, wenn nicht, gehe ich halt mal in den Supermarkt. Hamstern finde ich übrigens auch ein egoistisches Unding. Wenn ich die voll beladenen SUVs mit Tonnen an Nudeln und Klopapier sehe, werde ich sauer. So viel kann kein Mensch essen, wie da mancherorts gekauft wird. Diese Raffgier ist abartig.

Finden Sie den bayerischen Sonderweg in Sachen Schul- und Ladenöffnungen richtig?

Ja, absolut. Wenn alles hopplahopp wieder geöffnet werden würde, kämen sich die meisten sehr verschaukelt vor. Bis ein Impfstoff oder Medikament gefunden ist, muss alles im Sinne der Allgemeinheit passieren.

Jutta Speidel: Situation in Altenheimen macht mich tieftraurig

Was stört Sie an der Krise?

Die Situation in den Altenheimen. Dass dort sehr viele Menschen seit sehr langer Zeit keinen Kontakt mehr haben dürfen, macht mich tieftraurig. Da muss eine bessere Lösung her.

Vermissen Sie den Alltag als Schauspielerin?

In drei Wochen hätten meine nächsten Theaterproben angefangen, jetzt weiß der Intendant nicht mal, ob das Theater finanziell überlebt. Auch meine anderen Filmprojekte stehen in den Sternen. Es müsste ein Wunder passieren. Viel zu tun habe ich trotzdem durch meinen Verein Horizont e. V. ...

...der sich um in Not geratene Mütter und Kinder kümmert. Hat sich die Situation durch Corona verschlimmert?

Wir kriegen viele Anfragen, leider sind unsere Horizont-Häuser alle voll. Was nicht zu unterschätzen ist: Bei vielen der Frauen, die zuvor von ihren Männern schlecht behandelt oder gar eingesperrt worden sind, kommt durch die Ausgangsbeschränkungen und die Isolation vieles wieder hoch. Wir erklären allen, dass es der Staat vorschreibt, dass sie aktuell so wenig wie möglich raus dürfen. Was mir große Sorgen macht, sind die Finanzen. Wie meine 40 Mitarbeiter künftig über die Runden kommen sollen. Wir sind eine Non-Profit-Organisation, die extrem auf Spendengelder angewiesen ist. Wenn ich also dieses Gespräch für einen Aufruf nutzen dürfte?

Sehr gerne.

Ich flehe alle, die das lesen, an: Bitte helfen Sie uns, damit wir weiterhin helfen können!

Wer spenden möchte: Spendenkonto Horizont e. V. Stadtsparkasse München IBAN: DE06 7015 0000 0000 1022 02 BIC: SSKMDEMM

