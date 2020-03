Schauspielerin fassungslos Katerina Jacob: Coronavirus-Wutpost gegen ignorante Mitbürger

Schauspielerin Katerina Jacob (62, "Der Bulle von Tölz") kann es nicht fassen, wie einige ihrer Mitmenschen in der aktuellen Situation reagieren. Auf Facebook lässt sie ihrer Wut freien Lauf: "Vollgestopfte Biergärten, Viktualienmarkt überfüllt, dicht an dicht gedrängt [...], saufend am Chinesischen Turm... Da könnt ihr gleich Petrischalen ausschlecken", schimpft sie über die Bilder, die sie erreicht hätten. "Kapiert ihr das nicht, was da in der Welt im Moment passiert? Es ist eine Pandemie", ruft sie ihren Followern fassungslos entgegen.