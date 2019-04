Schauspielerin am Sonntag verstorben Doris Dörrie: Hannelore Elsner war "eine große Abenteurerin"

Hannelore Elsner ist überraschend verstorben. Das bestätigte der Anwalt der Familie, Prof. Dr. Matthias Prinz, auf Anfrage von spot on news am Dienstag. Er müsse mitteilen, "dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen" sei. Nur wenige Minuten nach dem Bekanntwerden der traurigen Nachricht meldeten sich bereits das Filmunternehmen Constantin Film und die Regisseurin Doris Dörrie (63) zu Wort, die unter anderem "Kirschblüten - Hanami" und "Kirschblüten & Dämonen" mit Elsner gedreht hatte, der erst Anfang März in die deutschen Kinos kam.