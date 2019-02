Schauspielerin Alessija Lause "Polizeiruf 110: Zehn Rosen": Wer spielt die Transfrau Pauline?

Lause arbeitete als Regieassistentin, am Theater und als Tänzerin. Mutig und sportlich dürfte sie zudem sein, denn bis 2013 doubelte die heutige Wahl-Berlinerin als Stuntfrau internationale Stars wie Cate Blanchett (49) in "Wer ist Hanna?" (2011), Diane Kruger (42) in "Unknown Identity" (2011) und Gemma Arterton (33) in "The Voices" (2014).

Was die Zukunft bringt

Die Zukunft wird lustig, so viel ist klar. In der TV-Komödie "Sommer nach dem Abi" (ZDF) wird sie 2020 neben Bastian Pastewka (46) als Babette zu sehen sein. Und auch mit der Tragikomödie "Endlich Witwer" gibt es was zu lachen. Für diesen Film stand Alessija Lause unter anderem mit Dieter Hallervorden (83) sowie den Sonntagkrimi-Stars und Ex-Stars Anneke Kim Sarnau (46), Friederike Kempter (39), Andreas Hoppe (58) und Joachim Król (61) vor der Kamera.