Schauspieler wurde 56 Jahre alt "Scrubs"-Star Sam Lloyd ist tot

Trauer auf Twitter

In den sozialen Medien trauern viele seiner ehemaligen Kollegen um Sam Lloyd. "Scrubs"-Star Zach Braff (45) beschrieb Lloyd auf Twitter als "einen der lustigsten Schauspieler", mit denen er die Freude hatte, zu arbeiten. "Ich werde die Zeit, die ich mit dir hatte, für immer schätzen, Sammy", fügte er hinzu. Bill Lawrence (51), der Schöpfer von "Scrubs", schrieb, Lloyd sei "wirklich so ein freundlicher, netter Typ" gewesen: "Ich denke heute viel an Sam Lloyd", erklärte er: "Er wird von so vielen vermisst werden."