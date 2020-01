Schauspieler war großer Sammler Autosammlung von Paul Walker für 2,3 Millionen Dollar versteigert

Bei der Versteigerung wurde u.a. auch ein 2009er Nissan 370Z verkauft, der im Film "Fast & Furious Five" einen Auftritt hatte - und zwar für 105.600 Dollar (rund 95.000 Euro). Der Verkaufserlös geht an die Stiftung "The Paul Walker Foundation", die von Walkers Tochter Meadow verwaltet wird.