Schauspieler verstarb mit 78 Jahren Von Tarantino bis Cranston: Tiefe Trauer um Robert Forster

Regisseur James Gunn (53, "Guardians of the Galaxy") schreibt derweil bei Instagram: "Robert Forster war nicht nur einer der besten Menschen, den ich je in der Filmindustrie kennengelernt habe. Er war einer der besten Menschen, die ich generell kannte." Aus purer Nächstenliebe habe Forster ihm immer wieder Tipps und Ratschläge gegeben - "er war einfach eine gütige Seele". Gunn trauert im langen Text zudem der Gelegenheit nach, Forster mitzuteilen, wie viel er ihm bedeutet habe.

Zu den Kondolierenden zählen unter anderem noch Bruce Campell (61), Bryan Fuller (50) oder "Hör' mal, wer da hämmert!"-Star Tim Allen (66), um nur einige wenige zu nennen. Letzterer arbeitete mit Forster bei der Serie "Last Man Standing" zusammen und schreibt: "Ich bin so unendlich traurig über Roberts Tod. Er war wie ein Geschenk für mich und ein emotionaler Teil unserer Serie. Gebete und Mitgefühl an seine wunderschöne Frau und Familie."