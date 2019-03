Die Jubiläumstour

Und auch heute noch verzückt Peter Kraus seine Fans auf der Bühne. Im Herbst geht es auf große Jubiläumstour, die am 23. Oktober in Neunkirchen im Saarland startet und am 1. Dezember in Berlin endet. Grund genug hat er allemal, sich und seine Fans zu feiern, denn in diesem Jahr ist nicht nur sein 80. Geburtstag. 1959, also vor 60 Jahren, erschien auch sein erstes Studioalbum "Peter Kraus"...

Am heutigen Montag steht aber erstmal die Geburtstagsfeier mit Freunden und Weggefährten in München an. Geladen sind unter anderem Cornelia Froboess, die Kessler-Zwillinge, Paola Felix, Frank Elstner, Monika Gruber, Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Günther Sigl von der Spider Murphy Gang.