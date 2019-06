Schauspieler über Wünsche und Ziele "Glück kann schon sein, dass du frei hast und die Sonne scheint"

Glück ist für Simone Thomalla (54) "nicht allumfassend und allgegenwärtig, sondern eine Momentaufnahme." Wichtig sei es, "gesund zu sein, liebe Menschen und die Familie um sich zu haben", sagte die Schauspielerin auf einem SKL-Event in Leipzig, wo sie zusammen mit Jan Josef Liefers (54) als Glückpatin die Kandidaten auf dem Weg zum Millionengewinn begleitete. Was die Schauspielerin selbst mit einer Million Euro tun würde? "Das ist eigentlich sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen", lacht sie, "denn ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gewonnen."