Schauspieler stirbt mit 79 Jahren "Legende und Idol": Deutsche Stars nehmen Abschied von Tilo Prückner

Schauspieler Tilo Prückner (1940-2020) ist tot. Er starb am Donnerstag (2. Juli) im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie das Erste unter Berufung auf seine Familie am Montag mitteilte. Die deutsche Schauspielwelt und weitere Weggefährten nehmen auf Instagram Abschied von dem offenbar sehr geschätzten Kollegen. (Sehen Sie hier Tilo Prückner in "Ostwind")