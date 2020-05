Schauspieler starb mit 86 Jahren "Modern Family"-Stars trauern um Fred Willard

Hollywood trauert um Schauspieler Fred Willard. Er starb im Alter von 86 Jahren eines natürlichen Todes, wie "People" unter Berufung auf einen Sprecher des Stars berichtete. Willard wirkte unter anderem in den Serien "Alle lieben Raymond" sowie "Alle unter einem Dach" mit. In Kinoproduktionen war der Schauspieler und Komiker in kleineren Rollen in "Anchorman", "Austin Powers" oder "American Pie - Jetzt wird geheiratet" zu sehen. Bekannt war er aber auch für seine Auftritte als Frank Dunphy in der Erfolgssitcom "Modern Family". In den sozialen Medien verabschieden sich die Stars der Show mit emotionalen Worten.