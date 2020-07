Schauspieler starb an Covid-19 Nach Tod von Nick Cordero: So reagieren seine Freunde und Kollegen

Spenden für Corderos Familie

"Es hat keinen einzigen Tag gegeben, an dem er nicht in meinen Gebeten war", schrieb auch Selma Blair (48) bei Instagram, die sich wie ihre Kolleginnen ebenfalls direkt an Kloots wandte. Die Schauspielerin erklärte, dass viele Menschen in den letzten Wochen von Kloots' "heroischem Glauben und ihrer Liebe" bewegt gewesen seien. Diese hatte in den vergangenen rund drei Monaten immer wieder von der Erkrankung ihres Ehemannes berichtet.