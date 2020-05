Schauspieler starb 2013 Tochter erinnert an Paul Walker: "Für immer mein bester Freund"

Meadow Walker erinnert bei Instagram erneut an ihren verstorbenen Vater Paul Walker (1973-2013). Die 21-Jährige teilte ein Foto von dem Schauspieler in noch jungen Jahren. Breit grinsend ist er darauf mit besonderer Frisur zu sehen: In seinen abstehenden Haaren stecken bunte Spangen. "So ein Sonnenschein ist schwer zu finden, für immer mein bester Freund", schrieb Meadow dazu.