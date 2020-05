Schauspieler ist bereits Vater Jude Law und Phillipa Coan bekommen ihr erstes gemeinsames Kind

Schauspieler Jude Law (47) wird zum sechsten Mal Vater. Bilder, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigen seine Frau, Phillipa Coan (32), mit kugelrundem Babybauch in London. Offiziell bestätigt hat das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, die frohe Kunde noch nicht. Zu dem gemeinsamen Kinderwunsch äußerte sich der "Sherlock Holmes"-Darsteller aber bereits im Januar dieses Jahres in einem Interview mit "The Telegraph" ziemlich eindeutig.