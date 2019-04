Schauspieler Daniel Morgenroth "Das Traumschiff": Der neue Kapitän hat "eine dunkle Seite"

Wie würden Sie Ihre Rolle, Kapitän Martin Grimm, beschreiben? Was ist er für eine Persönlichkeit?

Morgenroth: Da sich alles noch am Anfang befindet, kann ich noch nicht genau sagen, wie sich die Figur entwickelt. Was ich weiß, ist, dass sie auch eine dunkle Seite, ein Geheimnis hat. Dieses Geheimnis kenne ich selbst noch nicht - und ich bin auch schon ganz gespannt, es dann zu erfahren. Ansonsten ist Martin Grimm ein erfahrener Seemann, der viele Jahre auf Schiffen war. Ihn zeichnen Zuverlässigkeit, Souveränität und Führungsqualitäten aus. So bringt er alle Notwendigkeiten mit, die einen Interimskapitän auszeichnen sollten.

Sambia liegt mitten in Afrika - eine ungewöhnliche Destination für ein Kreuzfahrtschiff - wie kommt man mit dem Schiff dorthin?

Morgenroth: Mit einem größeren Geldbeutel ist das durchaus möglich. Das Schiff legt in Mosambik an - und dann kann man einen Tagesausflug, beispielsweise mit einem Charterflug, nach Sambia buchen, zum Beispiel zu den Victoria Falls. Heute sind solche Tagesausflüge ganz normal.

Worauf dürfen sich die Fans in der Folge ganz besonders freuen?

Morgenroth: Natürlich auf die großartigen Bilder von Sambia: Es ist wirklich ein tolles Land und hat eine fantastische Tierwelt. Ich habe schon Ausschnitte gesehen und kann mit Überzeugung sagen: Es ist wirklich eine gelungene Folge geworden.

Welchen Drehtag werden Sie nicht vergessen?

Morgenroth: Vor dem ersten Drehtag auf der Brücke hat sich der echte Kapitän der Amadea, Hubert Flohr, die Zeit genommen, mir Einblicke in die Berufswelt eine Kreuzschifffahrtskapitäns zu geben. Das war sehr spannend: 40 Jahre auf See, da gibt es tolle Geschichten zu erzählen...