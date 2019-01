Schauspieler bei den SAG Awards Michael Douglas: Das macht Catherine Zeta-Jones für ihn

Bei der Preisverleihung legte das Paar unterdessen auch optisch einen beeindruckenden Auftritt hin. Während Michael Douglas, der für "The Kominsky Method" nominiert war, sich für einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege entschied, zeigte Catherine Zeta-Jones in einem dunkelblauen Kleid von Zuhair Murad viel Haut. Die schimmernde Robe hatte einen hohen Schlitz, so dass ihre Beine bestens zur Geltung kamen. Zudem war das Abendkleid extrem weit ausgeschnitten. Dazu kombinierte die Schauspielerin schwarze, offene Stilettos von Christian Louboutin. Die dunkle Mähne hatte sie zum Mittelscheitel frisiert.