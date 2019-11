Schauspieler, Autor, Eisläufer Eric Stehfest hat nach "GZSZ" viele Eisen im Feuer

Er ist ein gefragter Mann: Schauspieler Eric Stehfest (30) ist an diesem Montag, 11. November, im Sat.1-Thriller "Mörderische Tage - Julia Durant ermittelt" (20:15 Uhr) als Polizist Felix Dombrowski zu sehen. Bereits am Freitag, 15. November, wartet der nächste TV-Auftritt in Sat.1: Dann wagt sich der einstige "GZSZ"-Star und Buchautor als Kandidat bei "Dancing on Ice" mit Schlittschuhen auf das Eis. Im Frühjahr 2020 kommt sein Erfolgsroman "9 Tage wach" als Verfilmung zum Sender ProSieben.