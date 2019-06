Nach zwei weiteren Kopfstößen wurde Gashi disqualifiziert. Danach prügelten sich die Boxer und die Betreuerteams im Ring weiter.

Tom Schwarz kassiert für den Megakampf 800.000 Euro

"Ich will meinen Traum hier in Las Vegas wahr werden lassen", sagte Schwarz, der sich vor dem Kampf in Touristenmanier vor allen möglichen Wahrzeichen der Spielerstadt fotografieren ließ. "Fury ist der beste Boxer der Welt. Wenn ich ihn schlage, werde ich erstmal heulen und drei Monate nichts machen."

800.000 Dollar kassiert Schwarz für den "Kampf meines Lebens" in Las Vegas. Bisher war er nie näher an das Mekka des Boxens herangekommen, als im März. Da promotete der Veranstalter den Kampfabend als "Las Vegas in Magdeburg". Nach dem Fight gegen Kristijan Krstacic kam dann der Anruf des Fury-Managements – und das Angebot für den Megakampf. Da musste auch Schwarz, der sonst so gerne große Sprüche klopft, erstmals eine Nacht drüber schlafen. Denn Fury ist einer der Superstars des Boxens – und eben ein begnadeter Entertainer.

Tyson Fury kämpft gegen mentale Erkrankungen

Einer mit einer Message. Nach seinem Triumph über Klitschko holten ihn die Dämonen, die ihn seit seiner Kindheit begleiten, ein. Er verfiel in eine schwere Depression, hatte 70 Kilo Übergewicht, nahm Drogen, wurde erwischt und gesperrt. "Ich war so tief unten, wie man sein kann. Ich wollte mich umbringen. Aber ich habe es da raus geschafft. Wenn ich es kann, kannst du es auch", sagte Fury, "ich bin nichts Besonderes. Ich bin nicht besser als all die, die solche Probleme haben. Was ich sagen kann: Auch wenn ihr sie vielleicht nicht seht, es gibt die Hand da draußen, die man euch entgegenstreckt, um zu helfen. Ihr müsst sie nur annehmen."

Der Kampf gegen mentale Erkrankungen ist Furys Agenda. Und die amerikanische Promoter-Legende Bob Arum meinte: "Tyson hat eine Botschaft, die genauso wichtig ist wie die von Muhammad Ali, der gegen Rassismus gekämpft oder George Foreman, der sich Gott zugewandt hat und Priester wurde. Er ist der größte Boxer seiner Generation, aber er ist mehr. Er ist ein Mann auf einer Mission und mit einer Botschaft. Fury erinnert mich an Ali und Foreman."

