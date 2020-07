Gewalt gegenüber Polizisten: Schüler schlägt Beamten

Ein 18-jähriger Schüler aus Maisach trat besonders aggressiv in Erscheinung und wurde nach zwei gezielten Faustschlägen in das Gesicht eines 33-jährigen Polizeibeamten zu Boden gebracht und festgenommen, wobei er sich massiv wehrte und um sich trat. Rund 50 Passanten versammelten sich am Einsatzort, solidarisierten sich teilweise mit dem Festgenommenen, feuerten diesen laut Polizeibericht aus der Menge heraus an und filmten die Festnahme.