Was kann "Iron Mike" noch?

Mit zahlreichen Trainingsvideos hatte Tyson in den vergangenen Wochen die Gerüchte um sein Comeback befeuert und damit Social Media wie Fachpresse in Atem gehalten. Unter anderem war über einen Showkampf gegen seinen ewigen Rivalen Evander Holyfield spekuliert worden, dem er 1997 im Duell um die WM-Krone ein Stück des rechten Ohrs abgebissen hatte. Es war nur einer von zahllosen Tiefschlägen im Leben Tysons, in dessen Akte auch Vergewaltigung, Gefängnis und Privatinsolvenz stehen.