München - Wer Zerstreuung an der frischen Luft sucht und das allseits beliebte Spiel "Wer findet das teuerste Teil in den Schaufenstern der Maximilianstraße" spielen will, findet (fast) nichts. Doch nicht nur die Schaufenster sind ausgeräumt, auch die Läden sind leer, alle Edelfummel, Protzuhren und Schmuckstücke sind ausgeräumt.