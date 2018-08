Baden im Alpenland - dasrauf muss geachtet werden

Es gibt viele Möglichkeiten für die perfekte Abkühlung. Was dabei im Sinne der Umwelt und der Sicherheit zu beachten ist.

Endlich angekommen. Geschafft, aber glücklich. Was gibt es nach einer anstrengenden Wanderung Besseres als ein erfrischendes Bad in einem See oder unterm Wasserfall? Wenig. Aber Obacht, bevor Sie sich ins Nass stürzen. Was Sie tun sollten und was nicht, fasst der Alpenverein zusammen:

Richtig: Langsam vortasten

Wer mehr als nur die Extremitäten erfrischen möchte, sollte den Körper langsam ans kühle Nass gewöhnen: Die meisten Alpenseen seien „saukalt“. Wer mit überhitztem Körper hineinspringt, riskiert ernsthafte Kreislaufprobleme.

Falsch: Lärmen

Schön (und schön ruhig) sind die Berge – das erfreut Wanderer und Tiere gleichermaßen. In dieses Ambiente passt die akustische Schwimmbadatmosphäre nicht so gut hinein, oder?

Richtig: sich Schlau machen

Nicht überall ist Baden erlaubt oder ratsam. Es gilt, sich vorher zu informieren und Regeln zu beachten. Bei beliebten Seen gibt es etwa oft ausgewiesene Badeplätze, die man zum Wohl der Natur auch nutzen sollte.

Falsch: Schilf betreten

Gerade zur Brutzeit gehört der Schilfgürtel den Vögeln.

Richtig: Auf Sicherheit achten

Besonders Klammen locken mit ihrer natürlichen Schönheit. Vor dem Badespaß steht aber die Sicherheit: Moosige Steine sind oft rutschig. Auch die Strömung und Absturzgefahren gilt es zu berücksichtigen.

Falsch: Wasser verschmutzen

Frisch eingecremt ins Wasser? Keine gute Idee: Wenn die Sonnencreme noch nicht eingetrocknet ist, verschmutzt ihr Öl das Wasser – schlecht für die Natur.

Seen und ein Wasserfall - hier gibt's Abkühlung mit Alpen-Panorama

Lesen Sie hier: Mit der Bahn auf die schönsten Gipfel Bayerns