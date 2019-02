Im Herbst 2019 beginnt der Abriss

Was dann ab Herbst auf der Baustelle passiert, ist spannend. Denn genau unter der alten Schalterhalle entsteht der neue unterirdische Bahnhof, der 40 Meter in die Tiefe reichen soll. Bauarbeiter werden deshalb hier ein 40 Mal 60 Meter großes und 40 Meter tiefes Mega-Loch in den Boden treiben. Zuerst fräst eine Maschine an den Rändern eine 1,50 Meter dicke Schlitzwand durch Erde und Stein.