Schaller, Flierl und Neuhauser "München Mord: Was vom Leben übrig bleibt": Was sind "Kugelmenschen"?

Für eines der schräg-schrulligsten und damit liebenswertesten Ermittlerteams im deutschsprachigen Krimikosmos - Schaller, Flierl und Neuhauser - wird es wieder ernst. Denn mit "München Mord: Was vom Leben übrig bleibt" (14. März, 20:15 Uhr, ZDF) wird bereits der zehnte Fall der Krimireihe ausgestrahlt. An einer Stelle im Film fällt der Begriff der "Kugelmenschen". Gibt es die wirklich und wenn ja, was ist damit gemeint?