AZ: Herr Rohrmayer, wie geht es einem passionierten Kartler in Zeiten, in denen er nicht ins Wirtshaus zum Spielen kann?

Erich Rohrmayer: Zuallererst bin ich natürlich froh, dass ich gesund bin! Dass man gerade nicht öffentlich Karten spielen kann, ist nicht schön, diese Phase wird aber hoffentlich vorübergehen. Ich bin ja in einem Wirtshaus aufgewachsen und bin es ein Leben lang gewohnt, viele Menschen um mich herum zu haben. Aber es hilft ja nichts. Und vielleicht gewinnt das Kartenspielen in der Familie wieder an Bedeutung gegenüber dem Fernsehen und dem Handy.