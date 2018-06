Was bedeutet es Ihnen, trotz des Sturzes ins Halbfinale gekommen zu sein?

Barbara Meier: Sehr viel. Ich bekomme so viele tolle Nachrichten von Fans und von den Zuschauern. Es hatten ja sogar dieses Mal Fans im Publikum rote Perücken auf. So etwas freut mich unglaublich. Ich bin so dankbar über jeden einzelnen Anrufer - ich hoffe, auch am Freitag können wir das Publikum im Studio und vor dem Fernseher wieder so begeistern, dass sie für uns anrufen.