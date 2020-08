"Schädliche Covid-Falschinformation" Facebook und Twitter greifen hart gegen Donald Trump durch

Über das Coronavirus hat US-Präsident Donald Trump (74) in den letzten Wochen und Monaten einiges verbreitet, darunter mischten sich immer wieder Halbwahrheiten und sogar auch Unwahrheiten. In einem Interview mit seinem Lieblingssender Fox News hat Trump jüngst behauptet, dass Kinder "fast immun" gegen das Coronavirus seien. Ein Videoausschnitt davon landete in den sozialen Netzwerken. Facebook und Twitter gehen überraschend hart dagegen vor.