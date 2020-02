Flugausfälle

Nach EU-Recht gibt es bei Wetterbedingungen wie einem Orkan kein Recht auf Entschädigungen, weil diese als außergewöhnlicher Umstand gelten. Die Fluggesellschaften müssen aber alles tun, um die Störungen so gering wie möglich zu halten. Von Flugausfällen betroffene Passagiere werden von den Airlines in der Regel umgebucht. So informiert Lufthansa, dass betroffene Kunden auf annullierten Flügen automatisch und kostenlos umgebucht und darüber per Handy informiert werden. Auch Eurowings informiert betroffene Kunden per Mail oder Textnachricht. Wurde ein Flug gestrichen, werden Gäste kostenlos umgebucht oder können gratis stornieren. Zudem lassen sich Flüge kostenlos verschieben bis einschließlich Dienstag, 18. Februar. Informationen finden sich auch auf den Webseiten der Airlines.