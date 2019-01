Das ist deswegen so wichtig, weil die Intim-Spielzeuge mit sensibler Schleimhaut in Kontakt kommen. "Diese Gewebe sind meist gut durchblutet und können empfindlich sein. Schadstoffe haben in Sextoys deshalb nichts zu suchen", sagt Chemikerin Sara Wagner-Leifhelm in der neuen Ausgabe von "test" (2/2019).



Insgesamt haben die Tester 18 Produkte im Internet oder in Erotikshops ausgewählt. Von 6,80 Euro bis 165 Euro - die Preisunterschiede waren erheblich, die Ergebnisse auch. Von "sehr gut" bis "mangelhaft" sind alle Noten dabei.