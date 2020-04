Hier waren unter anderem Bankfilialen in der Wörthstraße, in der Oberföhringer und der Cosimastraße betroffen. Einer der Täter ist laut Anklage der 24-jährige Pierre T. (Name geändert). So ging die Bande vor: Pierre T. ging mit wechselnden Komplizen in Bankfilialen und suchte dort gezielt ältere Kunden aus. Leichte(re) Opfer für Trickbetrug, so das Kalkül. Um sich den Anschein typischer Bankkunden zu geben, kauften die Bandenmitglieder Prepaid-Kreditkarten und setzten diese anschließend zum Schein in den Bankfilialen an Geldautomaten oder Kontoauszugsdruckern ein.