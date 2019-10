Täter sitzt schon wegen anderer Vergehen im Gefängnis

Karl T. sitzt derzeit bereits wegen Betrugs in 17 Fällen in der JVA Bernau. Er hatte im August 2014 bei der Landeshauptstadt ein Gewerbe zur Programmierung von Internetseiten angemeldet. Zu diesem Zweck mietete er ein Jahr später Büroräume in der noblen Maximilianstraße an. Für eine Monatsmiete von 3.123 Euro. Die er auch nicht bezahlte.