Der Brand in dem vierstöckigen Wohnhaus war am Samstagabend ausgebrochen und hatte rasch den Dachstuhl des Gebäudes in Flammen gesetzt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde stark zerstört. Der Schaden liegt laut Feuerwehr im sechsstelligen Bereich.