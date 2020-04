Opfer (88) zahlt fast 90.000 Euro

Oft tun die zutiefst verunsicherten Opfer, was ihnen der Keiler sagt. So wie die 88-jährige Giesingerin, die 12.000 Euro in einer Schatulle vom Balkon in den Hof ihres Hauses warf. Im Fall des zweiten Opfers (88) waren es laut Anklage sogar fast 90.000 Euro, die auf diese Weise erbeutet wurden. Besonders perfide: Der Keiler erklärte dem ersten Opfer, dass es sich nach der Geldübergabe im Badezimmer einschließen solle, da die vermeintliche Einbrecherbande Schüsse abgeben könnte.